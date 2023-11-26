МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

По какой статье ведется розыск, в базе ведомства не сообщается

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Энди Стоун объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

"Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не отмечается. Как следует из карточки в базе МВД, Стоун переобъявлен в розыск.

СК России в марте 2022 года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Тогда в ведомстве отметили, что пресс-секретарь компании Энди Стоун в соцсети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Содействие террористической деятельности"). В СК отмечали, что в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.