26 ноября, 10:07

Вандалы разбили окна в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Проникновения в помещения не зафиксировали, заявил адвокат Никита Чекман

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вандалы разбили окна в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, повредили электропроводку, разбросали вокруг здания церковные свечи. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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"Сегодня <...> в 5 часов утра в Киево-Печерской Лавре в 42-м корпусе были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные рольставни, жалюзи, электрические провода, разбрасывали по улице свечи", - говорится в сообщении, которое Чекман разместил в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, в результате действий вандалов пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница, ювелирная мастерская. Проникновения в помещения не было, отмечает Чекман. Был вызван наряд полиции, сообщил адвокат.

На размещенных в Telegram-канале Чекмана фотографиях видны разбитые окна корпуса, выломанные камни тротуара рядом со зданием, разбросанные на земле церковные свечи из ящика, которым удалось завладеть вандалам. 

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Украина
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