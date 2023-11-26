26 ноября, 10:46

СМИ: в Индии военные будут вручную пробивать путь к заблокированным в тоннеле рабочим

Люди не могут выбраться уже 15 дней, сообщает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Армию Индии привлекли к операции по спасению рабочих, которые уже 15 дней остаются заблокированными в частично обрушившемся тоннеле в штате Уттаракханд. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Участие военных потребовалось после того, как доставленный из США гигантский бур, прорывавший 60-метровый туннель к рабочим, сломался. Машине удалось преодолеть около 45 м пути. Теперь военным придется вручную выкопать оставшиеся 10-15 м туннеля, через который предполагается доставить рабочих на поверхность.

В воскресенье на место прибыла инженерная группа индийской армии. Их работа может занять от нескольких дней до нескольких недель. "Эта операция может занять много времени. Когда вы работаете в горах, все непредсказуемо. Мы никогда не указывали сроки", - сообщил член Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Сайед Ата Хаснайн, посоветовав проявить терпение.

Власти заявили, что рабочие в безопасности: у них есть доступ к свету, кислороду, пище, воде и лекарствам. Для регулярной связи к ним проводят телефонную линию.

У входа в туннель дежурит 41 машина скорой помощи, готовая отвезти рабочих в больницу. Также на месте был оборудован мобильный госпиталь с оборудованием, где каждому рабочему после выхода на поверхность будет оказана срочная медицинская помощь.

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он строился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км. Спасателям удалось пробурить скважину, что позволило создать канал связи с рабочими, чтобы передавать им еду, медикаменты и общаться с ними. 

Теги:
Индия
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