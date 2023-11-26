В Новосибирской области с оторвавшейся на водохранилище льдины спасли девять рыбаков

Вся спасательная операция завершилась за два часа

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Льдина, на которой находились девять рыбаков, оторвалась от берега на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Всех рыбаков вызволили на берег, медицинская помощь не потребовалась: четверых мужчин доставили на берег местные очевидцы на частной лодке, остальных - эвакуировали спасатели Искитимского ПСО АСС Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе.

Вся спасательная операция завершилась за два часа.

Сообщение о происшествии поступило в 10:55 (06:55 мск). Мужчины дрейфовали примерно в 250 м от деревни Тула Искитимского района. "При плохой видимости, сильном снегопаде и ветре спасатели с трудом добирались до рыбаков на водоеме", - отметили в МЧС.