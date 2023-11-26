26 ноября, 10:56

В Новосибирской области с оторвавшейся на водохранилище льдины спасли девять рыбаков

Вся спасательная операция завершилась за два часа

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Льдина, на которой находились девять рыбаков, оторвалась от берега на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Всех рыбаков вызволили на берег, медицинская помощь не потребовалась: четверых мужчин доставили на берег местные очевидцы на частной лодке, остальных - эвакуировали спасатели Искитимского ПСО АСС Новосибирской области", - сообщили в пресс-службе.

Вся спасательная операция завершилась за два часа.

Сообщение о происшествии поступило в 10:55 (06:55 мск). Мужчины дрейфовали примерно в 250 м от деревни Тула Искитимского района. "При плохой видимости, сильном снегопаде и ветре спасатели с трудом добирались до рыбаков на водоеме", - отметили в МЧС. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация