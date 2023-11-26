26 ноября, 11:18

На юге Ирана вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским

Нападавшего ранили, в результате инцидента пострадал еще один человек, передает IRNA

ДУБАЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Водитель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, инцидент произошел около 12:00 по местному времени (11:30 мск). Полицейские приказали водителю подозрительного автомобиля остановиться. В ответ он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных служб.

Нападавший был серьезно ранен в перестрелке, он находится в критическом состоянии. В результате инцидента пострадал еще один человек. Оба раненых были госпитализированы. 

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Иран
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