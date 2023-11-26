26 ноября, 13:27

В Краснодаре задержали более 100 иностранных рабочих за массовую драку на стройке

По данным полиции, причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана

ТАСС, 26 ноября. В Краснодаре более 100 иностранных рабочих задержали после массовой драки на строительном объекте, сообщили в управлении МВД России по городу.

"Краснодарские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности и задержали участников массовой драки на строительном объекте, расположенном на улице Старокубанской. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана. В полицию было доставлено более 100 иностранных рабочих", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что у некоторых задержанных выявили нарушения миграционного законодательства.

Активные участники и зачинщики драки принесли свои извинения жителям Краснодара. По окончании процессуальной проверки действиям мужчин дадут правовую оценку. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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