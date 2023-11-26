26 ноября, 16:18

В Дагестане в ДТП погибла женщина

Пострадали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. В результате ДТП в Каякентском районе Дагестана один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом сообщает МВД республики.

Авария произошла на федеральной автодороге "Кавказ". "66-летняя жительница Кайтагского района, управляя автомобилем Toyota Avensis, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры - женщины 52, 61, 62 и 67 лет - были доставлены в больницу, где в последующем одна из них, 67-летняя жительница Кайтагского района, скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияДагестан
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