В Дагестане в ДТП погибла женщина

Пострадали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. В результате ДТП в Каякентском районе Дагестана один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом сообщает МВД республики.

Авария произошла на федеральной автодороге "Кавказ". "66-летняя жительница Кайтагского района, управляя автомобилем Toyota Avensis, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры - женщины 52, 61, 62 и 67 лет - были доставлены в больницу, где в последующем одна из них, 67-летняя жительница Кайтагского района, скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.