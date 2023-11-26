В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления с моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Эвакуацию домов начали в Евпатории после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра. Об этом сообщила журналистам руководитель городской администрации Елена Демидова.
"Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минуту порядка 20 заявок", - сказала Демидова.
По ее словам, речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами.
Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков, всего эвакуируют жителей пяти домов, их разместят в пансионатах и санаториях.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.