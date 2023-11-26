В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления с моря

Как уточнила руководитель горадминистрации Елена Демидова, спасатели автобусами вывозят жителей частных домов, расположенных на въезде в город

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Эвакуацию домов начали в Евпатории после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра. Об этом сообщила журналистам руководитель городской администрации Елена Демидова.

"Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минуту порядка 20 заявок", - сказала Демидова.

По ее словам, речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами.

Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков, всего эвакуируют жителей пяти домов, их разместят в пансионатах и санаториях.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.