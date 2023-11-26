В Москве после инцидента возле ТЦ задержали двух человек

По данным полиции, между ними произошел бытовой конфликт

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчин после бытового конфликта возле торгового центра на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра на Братиславской улице. "Предварительно установлено, что между гражданами произошел бытовой конфликт. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены для разбирательства в территориальный отдел МВД", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законом.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в полицию доставили двоих мужчин.