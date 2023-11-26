В ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой

Задержали одного из участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге, одного из участников потасовки задержали, еще один, предварительно, обратился в больницу. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть территориального ОВД сегодня вечером. Один из очевидцев сообщил, что внутри ТРЦ "Гринвич" мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает показания", - сказал собеседник агентства, добавив, что его личность установлена, по предварительной информации, он имеет российское гражданство.

По его словам, ведется поиск второго участника, который, по предварительной информации, получил травмы. "По предварительным сведениям, он на такси уехал в больницу, чтобы врачи оказали ему помощь. Сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение. Орудиями преступления стали два травматических пистолета марки "Зигзаур" калибра 10 мм и "Хорхе" калибра 9 мм. Полицейские их изъяли и сейчас проверяют, имеются ли на них соответствующие разрешения", - добавил собеседник.

По утверждению местных СМИ, между двумя мужчинами возник конфликт, после чего произошла драка со стрельбой возле одного из кафе.