В поселке в Крыму 40 домов оказались заблокированы из-за шторма

По данным пресс-службы администрации Керчи, сотрудники МЧС занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды

ТАСС, 26 ноября. Перелив моря стал причиной блокировки 40 домов в поселке Героевское в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

"40 домов, расположенных в Героевское, отрезаны водой из-за переливов моря. На месте работают сотрудники МЧС, занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создали оперативный штаб. В Евпатории началась эвакуация после подтопления со стороны моря из-за штормового ветра.