26 ноября, 17:47

В Ялте из-за шторма без отопления остались 95 абонентов

По словам главы горадминистрации Янины Павленко, все службы города находятся в повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 100 абонентов в Ялте остались без отопления из-за повреждения газовой трубы во время штормового ветра, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

"Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке (95 абонентов)", - говорится в сообщении.

Павленко уточнила, что все службы города находятся в повышенной готовности.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды. 

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