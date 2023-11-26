26 ноября, 17:58

В Крыму до 24 выросло количество сел, где нарушено электроснабжение из-за непогоды

Изначально сообщалось о перебоях со светом в 10 населенных пунктах республики

ТАСС, 26 ноября. Количество сел в Красногвардейском районе Крыма, где нарушено электроснабжение из-за непогоды, выросло с 10 до 24. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Красногвардейского района Роман Шантаев.

"Ураганный ветер стал причиной аварийного отключения электроэнергии в 24 населенных пунктах (частично)", - написал он.

Ранее глава администрации района Василий Грабован сообщал, что перебои с электроснабжением из-за непогоды зафиксировали в 10 селах.

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове создали оперативный штаб. 

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