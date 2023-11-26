26 ноября, 18:38

В Севастополе из-за упавшего дерева перекрыли дорогу у автовокзала

По данным департамента транспорта и дорог города, ведутся работы по устранению последствий происшествия

ТАСС, 26 ноября. В Севастополе из-за упавшего на проезжую часть дерева перекрыли дорогу у автовокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорог Севастополя.

"В районе автовокзала на проезжую часть обрушилось дерево. На данный момент движение перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся работы по устранению последствий происшествия.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создали оперативный штаб. 

Теги:
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