В Севастополе из-за упавшего дерева перекрыли дорогу у автовокзала

По данным департамента транспорта и дорог города, ведутся работы по устранению последствий происшествия

ТАСС, 26 ноября. В Севастополе из-за упавшего на проезжую часть дерева перекрыли дорогу у автовокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорог Севастополя.

"В районе автовокзала на проезжую часть обрушилось дерево. На данный момент движение перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся работы по устранению последствий происшествия.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создали оперативный штаб.