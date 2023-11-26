Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район Евпатории

Два пункта временного размещения приведены в готовность

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Аэромобильную группировку МЧС России направили в подтопленный район Евпатории.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-за непогоды частично подтоплены пять частных домов на Симферопольской улице. Эвакуированы 11 человек, из них 6 детей. На место следуют 15 специалистов и 3 единицы техники с 2 плавсредствами, 2 мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перекрыт участок автодороги Евпатория - Саки, на участке от 44-го до 54-го км. Объехать можно через села Вересаево, Рунное, Охотниковое, Лесное Сакского района.

В свою очередь в пресс-службе Южного округа Росгвардии сообщили, что росгвардейцы помогают жителям эвакуироваться из подтопленных домов. "Военнослужащие Росгвардии участвуют в эвакуации из подтопленного района на улице Симферопольской в городе Евпатория. Вместе со спасателями они перевозят людей в пункты временного размещения. Задействованы четыре единицы автомобильной техники", - сказали в ведомстве.