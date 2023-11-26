26 ноября, 18:37

Самолет "Белавиа" вынужденно сел в Астрахани из-за плохого самочувствия пассажирки

Он следовал по маршруту Минск - Стамбул

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Стамбул, совершил вынужденную посадку в Астрахани, чтобы передать плохо почувствовавшую себя пассажирку медикам. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

"Сегодня, 26 ноября, на рейсе "Белавиа" 785 Минск - Стамбул ухудшилось самочувствие одной из пассажирок. Командир воздушного судна принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме по пути следования - в аэропорту Астрахани", - сказано в сообщении.

В "Белавиа" проинформировали, что самолет приземлился в 20:00, после чего пассажирка была передана в руки медиков. Сейчас рейс "Белавиа" готовится к вылету из Астрахани в Стамбул. 

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