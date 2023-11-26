В Калининграде начали проверку по факту потасовки на стадионе во время футбольного матча

По словам руководителя пресс-службы УМВД по региону Юлии Хрисановой, никто из участников конфликта серьезно не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту потасовки, которая произошла на стадионе "Ростех-Арена" в Калининграде 25 ноября во время матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги между калининградским футбольным клубом "Балтика" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Юлия Хрисанова.

"На стадионе действительно произошла потасовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности всех, кто принимал в ней участие [установлены] - все они жители Калининграда, никого из приезжих среди них не было. В настоящее время полицейские собрали первоначальный материал и проводят проверку по факту произошедшего", - сказала руководитель пресс-службы областного УМВД.

Собеседница добавила, что никто из участников потасовки серьезно не пострадал. Конфликт произошел на бытовой почве. Правовое решение примут после завершения проверки.

26 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как несколько человек устроили потасовку на стадионе.

По итогам матча, состоявшегося в Калининграде московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику". Игра прошла на "Ростех-Арене" в присутствии 16 256 зрителей.

После победы "Спартак" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 27 очков. "Балтика" идет на 14-й строчке с 12 очками. Команда опережает занимающий 15-е место грозненский "Ахмат" по дополнительным показателям. В следующем туре "Спартак" 3 декабря на выезде сыграет с "Ахматом", "Балтика" 2 декабря в гостях встретится с воронежским "Факелом".