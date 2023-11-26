26 ноября, 19:18

Из-за шторма в Крыму приостановили работу троллейбусов

По словам советника главы республики Олега Крючкова, людей начали вывозить с трассы автобусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Работу общественного электротранспорта приостановили в Крыму из-за шторма. Пассажиров, которые не смогли продолжить движение, начали вывозить на автобусах, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Движение троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта и в городе Симферополь приостановлено. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды. 

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