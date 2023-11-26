26 ноября, 19:21,
обновлено 26 ноября, 19:41

В Сочи штормовой ветер повалил около 30 деревьев

По данным муниципального центрального управления города, в первоочередном порядке распиливают и вывозят деревья, которые упали на проезжую часть

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер повалил около 30 деревьев в Сочи. В результате падения деревьев оказались повреждены автомобили и парализовано транспортное движение, сообщили в Telegram-канале муниципального центрального управления города-курорта.

"Вследствие сильных ливней и ветра в Сочи повалено около 30 деревьев. Бригады энергетиков отрабатывают локальные сообщения о неполадках. Дорожные службы оперативно устраняют последствия непогоды. В первоочередном порядке распиливаются и вывозятся деревья, упавшие на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы, в результате шквалистого ветра деревья рухнули на автомобили, припаркованные на улицах Лесная и Метелева в курортном районе Хоста. Некоторые участки проезжей части на улицах Лесная были затруднены в движении. Еще одно падение дерева произошло в районе развязки на улице Мира, заблокировав проезд по дороге из Адлера в сторону аэропорта. В селе Архипо-Осиповка в результате порыва ветра повреждена кровля площадью около 600 кв. м на одном из гостевых домов на улице Гоголя.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи продолжает работу по фактической погоде. Часть рейсов по решению командиров воздушных судов перенаправили на запасные рейсы в Минеральные воды.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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