26 ноября, 19:25,
обновлено 26 ноября, 19:39

В Ялте во время шторма выпал первый снег

В городе почти 100 абонентов остались без отопления из-за повреждения газовой трубы во время сильного ветра

ТАСС, 26 ноября. Первый снег выпал в Ялте во время шторма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"В городе первый снег. Службы муниципалитета работают без выходных, круглосуточно, в любую погоду", - написала она.

Вечером 27 ноября Павленко сообщила, что почти 100 абонентов в Ялте остались без отопления из-за повреждения газовой трубы во время штормового ветра.

Снег выпал также в районе Ангарского перевала - самой высокой точки трассы Симферополь - Алушта. "В связи со сложными метеоусловиями и отсутствием освещения на участке дороги в районе Ангарского перевала сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения", - сообщили в МВД по Республике Крым. Кроме того, на курорте Саки к утру ожидаются снежные осадки и снижение температуры, из-за чего может пропасть связь и интернет, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды. 

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