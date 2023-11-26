В Севастополе за вечер случилось более 70 аварий на сетях освещения из-за ветра

В диспетчерские управляющих компаний города поступило 145 заявок об упавших деревьях, ветках, нарушениях электроснабжения и повреждениях крыш домов

ТАСС, 26 ноября. Более 70 аварий на сетях наружного освещения зафиксировали из-за сильного ветра в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По информации на 22:00, в Севастополе 74 аварии на сетях наружного освещения. Технологические нарушения в сетях электроснабжения - 43 шт. В работе - 33, устранено - 10", - написал он.

Развожаев отметил, что бригады специалистов устраняют последствия непогоды при отсутствии порывов ветра. Помимо аварий на сетях наружного освещения поступило еще 145 заявок в диспетчерские управляющих компаний. Из них 63 - об упавших деревьях, 37 - о ветках и 46 - о нарушениях электроснабжения. Также местные жители заявили о 20 повреждениях крыш домов.

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Развожаев объявил 27 ноября нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды.