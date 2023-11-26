26 ноября, 20:43

В Евпатории из-за шторма эвакуировали более 200 человек

В городе развернули пять пунктов временного размещения

ТАСС, 26 ноября. Более 200 жителей Евпатории эвакуировали из домов из-за непогоды, для них развернули 5 пунктов временного размещения (ПВР).

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

"По состоянию на 23:20, на территории городского округа Евпатория развернуто пять ПВР. Эвакуировано более 200 человек. Всего привлечено 115 человек, 39 единиц техники", - написал он.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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