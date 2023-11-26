В Керчи из-за непогоды линии электропередачи и газопроводы получили повреждения

Над устранением аварий работают ресурсоснабжающие организации

ТАСС, 26 ноября. Линии электропередачи и газопроводы повреждены из-за непогоды в городе Керчи в Крыму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Святослав Брусаков.

"Побывали практически во всех местах аварий, случившихся вследствие ураганного ветра. Напоминаю, его порывы достигают 30 м/с. Есть повреждения на линиях электропередачи и газопроводах. Ресурсоснабжающие организации уже работают над устранением аварий", - написал он.

Брусаков добавил, что для уборки упавших деревьев задействованы пять бригад.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создан оперативный штаб.