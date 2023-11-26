Черноморский район Крыма остался без тепла и водоснабжения из-за шторма

В республике действует штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Жители Черноморского района Республики Крым остались без отопления и водоснабжения из-за аварий на сетях электроснабжения во время штормового ветра, сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.

"Продолжается работа сотрудников, которые сегодня дежурят в аварийных службах. Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались около 40 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали более 200 человек. В Крыму и Севастополе объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.