Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Как уточнил советник главы республики Олег Крючков, в ликвидации последствий задействовали 38 бригад

ТАСС, 26 ноября. Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды.

Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП - 1 185, 0,4 - 365, населения - 498 тыс. Работает 38 бригад", - написал он.

Крючков отметил, что самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. В Евпатории эвакуировали 200 человек из своих домов. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб.