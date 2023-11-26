26 ноября, 20:55,
обновлено 26 ноября, 20:59

Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Как уточнил советник главы республики Олег Крючков, в ликвидации последствий задействовали 38 бригад

ТАСС, 26 ноября. Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды.

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Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП - 1 185, 0,4 - 365, населения - 498 тыс. Работает 38 бригад", - написал он.

Крючков отметил, что самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. В Евпатории эвакуировали 200 человек из своих домов. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб. 

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© Информационное агентство ТАСС
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