26 ноября, 21:22

Центр Бердянска затопило из-за шторма

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщили в оперативных службах Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Центральные улицы города Бердянска на побережье Азовского моря затопило из-за шторма. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

"В результате шторма центральная часть Бердянска подтоплена. Вода прибывает со стороны моря из-за сильного ветра. На данный момент вода пришла на центральные улицы: Горького, Пушкина, Свердлова, Центральная, проспекты Азовский и Труда, а также близлежащие улицы. Сообщений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало", - сказал представитель оперативных служб. Он добавил, что вода прибывает в селе Луначарское Бердянского района, где она подошла к постройкам.

Ранее в ГУ МЧС по Запорожской области сообщили, что ночью на побережье Азовского моря ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с, в море высота волн может достигать 3 м. 

Теги:
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