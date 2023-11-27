Молния
26 ноября, 21:40,
обновлено 26 ноября, 21:44

В Севастополе из-за штормового ветра пострадали три человека

Их госпитализировали

ТАСС, 27 ноября. Три человека получили травмы в Севастополе во время штормового ветра, все они госпитализированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили 3 человека, они госпитализированы", - написал он.

Развожаев добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, капитальная уборка в Севастополе начнется после пика шторма.

Ранее на Крымском полуострове объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 человек. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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