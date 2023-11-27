В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

По словам главы администрации города Янины Павленко, также в Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили

ТАСС, 27 ноября. Сухогрузная баржа оторвалась в грузовом порту Ялты из-за шторма, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", - написала она.

По ее словам, по линии Единой дежурно-диспетчерской службы поступило около 250 сообщений. Службы продолжают работать в усиленном режиме.

В воскресенье вечером Павленко сообщила, что почти 100 абонентов в Ялте остались без отопления из-за повреждения газовой трубы во время штормового ветра.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создан оперативный штаб. Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды.