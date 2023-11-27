26 ноября, 21:59

В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа

По словам главы администрации города Янины Павленко, также в Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили

ТАСС, 27 ноября. Сухогрузная баржа оторвалась в грузовом порту Ялты из-за шторма, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Повреждены кровли на Кирова и в Гурзуфе. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили", - написала она.

По ее словам, по линии Единой дежурно-диспетчерской службы поступило около 250 сообщений. Службы продолжают работать в усиленном режиме.

В воскресенье вечером Павленко сообщила, что почти 100 абонентов в Ялте остались без отопления из-за повреждения газовой трубы во время штормового ветра.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий на полуострове в Крыму создан оперативный штаб. Около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация