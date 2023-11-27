26 ноября, 22:01,
обновлено 26 ноября, 22:45

Reuters: ВМС США убедились, что подавшее сигнал бедствия судно Central Park в безопасности

По информации источников агентства, эсминец USS Mason удостоверился в том, что танкер-химовоз не захвачен

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США ответил на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению у берегов Йемена. Оно в безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, эсминец USS Mason убедился в том, что танкер-химовоз Central Park не захвачен и в безопасности.

26 ноября агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе. Сведений о том, кто его совершил, нет.

Компания Ambrey и компания-оператор судна Zodiac Maritime, также сообщили, что на борту танкера находятся граждане России, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин. 

Теги:
СШАЙемен
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