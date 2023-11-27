В Евпатории из-за шторма эвакуировали постояльцев и персонал отеля

Людей разместили в других гостиницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали гостей и персонал отеля "Рибера" в Евпатории из-за штормового ветра.

Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"100 человек (50 гостей и 50 - персонал) эвакуированы из отеля "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах. Есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах полуострова", - написал он.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб.