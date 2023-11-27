26 ноября, 22:42

В Якутии завершили эвакуацию людей после выброса метана на руднике

В результате происшествия в городе Удачном три человека погибли, еще двое пострадали

ТАСС, 27 ноября. Якутские спасатели завершили эвакуацию людей после выброса метана на руднике в городе Удачном, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

"Эвакуировали 31 человека, эвакуация завершена", - рассказал собеседник агентства. Подробности пока не приводятся.

Утром в понедельник в Удачном на руднике произошел выброс метана. На место направили 2 отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного (12 человек и 2 единицы техники). По предварительной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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