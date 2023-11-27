26 ноября, 22:54

Теплоснабжение почти сотни домов в Южно-Сахалинске нарушилось из-за аварии

Также под отключение попали несколько социально значимых объектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение 93 многоквартирных домов нарушено из-за аварии на сетях в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Утром 27 ноября <...> поступила информация, что в городе Южно-Сахалинске произошел порыв на магистрали теплоснабжения, в результате чего без тепла остались 93 многоквартирных дома, а также несколько социально значимых объектов. На месте порыва ведутся восстановительные работы", - рассказали в управлении.

В выходные дни в Южно-Сахалинске впервые лег небольшой снег. В городе установились минусовые температуры. В дневное время столбик термометра поднимется не выше отметки минус 3 градуса, в ночное - опустится до минус 7 градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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