Суд огласит приговор Баязитовой по делу о вымогательстве

Оглашение приговора состоится 27 ноября в 12:30 мск

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник огласит приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора по делу в отношении Баязитовой и Архаровой состоится 27 ноября в 12:30", - сказала представитель суда. В понедельник будет уже третья попытка огласить приговор, прошлые два раза суд переносил дату.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная навредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Суть обвинений

Фигурантки обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Им вменяют вымогательство за так называемые блоки в Telegram-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.

По уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.