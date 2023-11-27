26 ноября, 23:07

В Краснодаре из-за аварии 10 улиц остались без водоснабжения

В Прикубанском округе города произошел порыв трубы

ТАСС, 27 ноября. Аварийное отключение холодного водоснабжения из-за порыва трубы произошло в Прикубанском округе Краснодара, сообщает ЕДДС города в телеграм-канале.

"В результате порыва водопровода остановлена подача воды в жилые дома по адресам: Аверкиева, 40 лет Победы, Героя В. Посадского, Генерала Трошева, Черкасская, Героя Яцкого, Домбайская, Боспорская, Н. Шевелева, Героев Разведчиков. Проводятся ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются на Кубани до 27 ноября. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112. 

Теги:
Краснодарский край
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