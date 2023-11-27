В Крыму приостановили движение по дороге Воинка - Черноморское из-за подтопления

Автомобилистов призвали двигаться через село Кировское при планировании проезда в Черноморское и обратно

ТАСС, 27 ноября. На автодороге Воинка - Черноморское у поселка Межводное в Крыму временно перекрыли движение машин. Причиной стало подтопление нескольких участков дороги, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Воинка - Черноморское в районе поселка Межводное Черноморского района временно ограничено движение автомобилей", - написал он в Telegram-канале.

При планировании проезда в Черноморское и обратно автомобилистов призвали двигаться через село Кировское. "Рекомендуем временно воздержаться 27 ноября от поездок до момента ликвидации последствий стихии!" - отметил глава министерства.

На Крымском полуострове объявили штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.