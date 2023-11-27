26 ноября, 23:19

В Южно-Сахалинске локализовали пожар в ангаре на площади 400 кв. м

К тушению возгорания привлекли 14 сотрудников и 5 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели тушат крупный пожар в ангаре, расположенном в Южно-Сахалинске рядом с деревянными жилыми домами и коммерческими предприятиями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Пожарные ликвидируют возгорание ангара в Южно-Сахалинске. 27 ноября в 06:16 (22:06 мск воскресенья) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании <...>", - рассказали в управлении.

По данным спасателей, к моменту прибытия пожарных ангар горел на площади 260 кв. м. В тушении пожара участвуют 14 сотрудников и 5 единиц техники. Пожар локализован на площади 400 кв. м. Погибших и пострадавших нет. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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