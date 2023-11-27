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Между Сахалином и материком восстановили морское сообщение после циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), возобновила работу после неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Татарском проливе паромная переправа прекратила работу. Сейчас море еще штормит, но опасности для судоходства нет. 

Теги:
РоссияХабаровский крайСахалинская область
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