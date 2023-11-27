26 ноября, 23:25

В Одессе крупные котельные приостановили работу из-за непогоды

Их электроснабжение прекращено для предотвращения аварийных ситуаций, сообщило предприятие "Теплоснабжение города Одессы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Крупные котельные Одессы приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило предприятие "Теплоснабжение города Одессы" на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения, вынуждены временно приостановить работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщило, что в Одессе из-за сильного ветра обрушилась труба котельной.

Власти Украины ранее информировали, что около 400 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в 10 областях Украины. В Министерстве энергетики Украины также сообщали, что из-за ухудшения погодных условий в течение дня возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской областях. Энергетики работают в усиленном режиме.

26 ноября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. На фоне ухудшающихся погодных условий власти региона запретили движение автомобильного транспорта по некоторым дорогам, в том числе по трассе Одесса - Киев. 

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