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обновлено 27 ноября, 00:35

Семьям погибших в результате ЧП на руднике в Якутии пообещали матпомощь

В компании "Алроса" сообщили, что на место происшествия вылетел генеральный директор Павел Маринычев

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Алроса" окажет материальную помощь семьям троих погибших в результате выброса метана на руднике в городе Удачном в Мирнинском районе Якутии.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья", - привели в компании слова генерального директора Павла Маринычева. Он вылетел на место происшествия.

Для оказания помощи пострадавшим в Удачный из Якутска направлен санитарный рейс, добавили в компании.

По информации регионального главка МЧС РФ, в больнице находятся двое пострадавших в результате ЧП на руднике. "Двое пострадавших госпитализированы <…> в городскую больницу Удачного. На момент происшествия на руднике находились 248 человек", - сообщили в ведомстве. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Маринычев, Павел Алексеевич
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