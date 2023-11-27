В Крыму из-за непогоды перекрыли три дороги

Речь идет об участке дороги Симферополь - Евпатория с 51-го по 64-й км, дороге Саки - Митяево - Красноперекопс - Симферополь и трассе Черноморское - Межводное

ТАСС, 27 ноября. Проезд по трем участкам дорог в Крыму ограничен из-за шторма в регионе, сообщает пресс-служба Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтодор".

Согласно опубликованному списку, закрыт участок дороги Симферополь - Евпатория с 51-го по 64-й км. Есть объезд через Новоселовское. Также нет проезда на дороге Саки - Митяево - Красноперекопс - Симферополь. Там на проезжую часть дороги упал столб высоковольтной линии электропередачи, объезд также имеется. Закрыта дорога Черноморское - Межводное.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.