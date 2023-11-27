Южная Осетия оставалась без электричества из-за непогоды

Из-за ураганного ветра происходило аварийное отключение линий электропередачи в Северной Осетии, по которой электроэнергия поступает в республику

ЦХИНВАЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия оставалась без электроснабжения из-за непогоды в Северной Осетии. Происходило аварийное отключение сети, сообщили ТАСС в ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия".

"Из-за ураганного ветра, который бушует в Северной Осетии, произошло аварийное отключение линий электропередачи, по которой в Южную Осетию поступает электроэнергия. Подача электричества в республику прекратилась в ночь на понедельник", - сообщил собеседник агентства.

Позднее в ГУП сообщили, что подача электроэнергии была восстановлена.

"Электроснабжение республики восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи из Северной Осетии.

Ранее Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" сообщал, что 26 и 27 ноября местами в горных и предгорных районах республики ожидается сильный южный ветер 22-27 м/с, в высокогорьях - 30-32 м/с.

Электроэнергия из России в республику поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП по причине непогоды в горах.