Суд рассмотрит апелляцию на приговор гендиректора "Аврора-строй" 18 декабря

Андрей Ищенко 27 октября получил 6,5 года лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой суд проведет первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы генерального директора компании "Аврора-строй" и бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко 18 декабря, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Суд принял апелляционную жалобу к рассмотрению. Судебное заседание по Ищенко назначено на 18 декабря в 14:00 (07:00 мск)", - сообщили в суде.

27 октября Ищенко получил 6,5 года лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей в качестве приговора по двум уголовным делам путем частичного сложения наказаний.

По данным прокуратуры Приморья, с февраля по апрель 2019 года Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по улице Сафонова во Владивостоке. Однако указанные помещения фактически являлись нежилыми и не были предназначены для проживания, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

Также, как было доказано в ходе другого судебного процесса, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но региональное отделение КПРФ не выдвинуло его кандидатом от партии.