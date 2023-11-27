На Камчатке закрыли дорогу до поселка Октябрьский из-за перелива песчаной косы

Подрядная организация приступила к восстановительным работам

ТАСС, 27 ноября. Ограничение движения для всех видов транспорта ввели на дороге до поселка Октябрьский на Камчатке из-за перелива песчаной косы водами Охотского моря. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"В связи с размывом земляного полотна закрыто движение для всех видов транспортных средств до 9 утра 28 ноября 2023 года на участке 115-й - 129-й км автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции", - процитировали в сообщении управление автомобильных дорог региона.

Подрядная организация занимается восстановительными работами. На дороге установлены соответствующие дорожные знаки.