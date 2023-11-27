Губернатор Севастополя сообщил о начале эвакуации горожан из подтопленных домов

Людей будут размещать в пансионате "Лазурь", уточнил Михаил Развожаев

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в Севастополе из-за начавшегося подтопления жилых домов. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Поручил всех пострадавших от стихии разместить в пансионате "Лазурь". Ситуация следующая: Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет)", - говорится в сообщении.

В пансионате разместятся пять человек, остальных приняли родственники. По Качинскому шоссе из подтопленных домов эвакуированы четыре человека. В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация. Люди будут размещены в пункте временного размещения, организованном в доме культуры. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило, и в воде лежал провод под напряжением.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды.