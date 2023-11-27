27 ноября, 01:06,
обновлено 27 ноября, 01:51

В Приморье закрыли проезд по региональной трассе из-за снегопада

Речь идет о дороге Михайловка - Турий Рог - Кировка

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Снегопады в Приморском крае привели к ограничению проезда по дороге Михайловка - Турий Рог - Кировка, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"В четырех муниципалитетах Приморья дорожники устраняют последствия снегопада. К этому часу нет проезда всем видам транспорта с третьего по седьмой км трассы Михайловка - Турий Рог - Кировка", - говорится в сообщении.

Позже министерство сообщило, что из-за погодных условий отменены утренние автобусные рейсы "Владивосток - Валентин" и "Находка - Владивосток".

По данным Приморского гидрометцентра, в понедельник в юго-западных районах Приморья начались снегопады, которые в течение суток распространятся на большую часть края и закончатся только во вторник.

Уточняется, что работа по обработке дорог ведется в Надеждинском районе, Владивостоке, Артеме и Уссурийске. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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