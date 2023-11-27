27 ноября, 01:32

В Хабаровском крае потушили пожар на мусороперерабатывающей станции

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Крупное возгорание потушили на станции переработки мусора на Федоровском шоссе в Хабаровске спустя более чем сутки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Оно возникло днем в субботу.

Пожар ликвидировали утром, локализован он был воскресенье вечером на площади 1 тыс. кв. м. К работам по тушению привлекалось 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Пострадавших нет.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. 

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РоссияХабаровский край
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