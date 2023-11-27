27 ноября, 01:40,
обновлено 27 ноября, 02:15

В Якутии организовали оперштаб МЧС после выброса метана на руднике

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб регионального главка МЧС России организован после выброса метана на руднике в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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"Организован постоянно действующий оперативный штаб Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работники рудника "Удачный" проводят замеры концентрации метана в воздухе. "По результатам замеров будет приниматься решение о возобновлении работы рудника", - добавили в правительстве региона.

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с руководством кабмина и администрации главы и правительства региона. Он поручил провести работу по усилению обеспечения промышленной безопасности на предприятиях республики.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка, в ходе которой будет дана оценка причинам и обстоятельствам происшествия, соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности и другим вопросам. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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