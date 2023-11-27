27 ноября, 02:43

На Сахалине не удалось снять с мели танкер из-за камней

Решение о дальнейшей судьбе судна будет принимать судовладелец

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Танкер "Виктория", севший на мель у юго-западного побережья Сахалина, не будет снят с мели из-за плотной посадки на камни. Было предпринято несколько попыток, теперь судьбу судна будет решать его владелец, сообщил ТАСС начальник отдела ГО и ЧС администрации Невельского городского округа Андрей Семин.

"Работа по снятию с мели судна закончена. Снять с мели не получилось, потому что танкер плотно сидит на каменистой гряде. Экипажа на судне нет - эвакуирован, топливо на борту, которое было в виде груза, все раскачено. Судно стоит без людей, обесточено", - рассказал собеседник агентства и добавил, что решение о дальнейшей судьбе танкера будет принимать судовладелец.

В сахалинском филиале ФГБУ "Морская спасательная служба" ТАСС уточнили, что со стороны спасателей все работы завершены. По информации властей, члены экипажа покинули Сахалин - уехали к месту жительства.

10 ноября российский танкер "Виктория" выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района. Капитан подал сигнал бедствия. На борту находились 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива на тот момент не было, запас продуктов питания и воды на борту имелся. Вечером того же дня к танкеру на помощь из порта Корсаков (юг Сахалина) пришло спасательное судно "Отто Шмидт".

По информации капитана, у судна не работает главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, был запущен аварийный дизель-генератор, так как танкер оказался обесточенным. На борту находилось 760 тонн топлива: 700 тонн в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера. Неделю назад специалисты морской спасательной службы завершили процесс перекачки на берег топлива. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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