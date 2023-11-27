В Ейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В регионе создали оперативный штаб, развернули пункты временного размещения жителей

ТАСС, 27 ноября. Режим повышенной готовности ввели в Ейском районе Краснодарского края из-за подтопления прибрежных территорий, развернуты пункты временного размещения жителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Бублик.

"На территории района введен режим функционирования "Повышенная готовность". Все силы и средства районного звена ТП (территориальная подсистема) РСЧС задействованы в проведении превентивных мероприятий. Создан оперативный штаб. Выставлены посты визуального контроля за уровнем моря. Были развернуты пункты временного размещения граждан в поселке Ясенская Переправа, улица Кирова, 36; в станице Должанской, улица Ленина, 1; в городе Ейске на базе ГДК (городской дворец культуры)", - написал Бублик.

Утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, в том числе в порту Ейска, ожидается ветровой нагон. Уровни воды достигнут опасных отметок, возможны подтопления прибрежных территорий.