27 ноября, 03:45

В ЛНР почти 24 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Отключение электроэнергии затронуло семь городских округов и муниципальных образований, сообщили в МЧС

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии у почти 24 тыс. жителей Луганской Народной Республики, сообщили в МЧС.

"В результате сильного ветра на территории Луганской Народной Республики, произошел ряд отключений электроэнергии потребителям. Данное происшествие затрагивает семь городских округов и муниципальных образований, 22 населенных пункта, всего 23 874 абонента, количество социально значимых объектов уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение до конца понедельника. Синоптики сообщали о дожде, переходящем в снег, а также сильном ветре до 28 м/с. 

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